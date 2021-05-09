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Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İstanbul - Ankara ve İzmir'de aşılama oranı nasıl? A Haber canlı yayınında son durumu anlattı

Son dakika haberi... 'de aşısı olan kişi sayısı ne kadar oldu? Üç büyükşehirde aşılama oranı nasıl? ’da kaç kişi aşı oldu? ve 'de aşı olan kişi sayısı ne kadar? muhabiri son durumu canlı yayında aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İstanbul - Ankara ve İzmir'de aşılama oranı nasıl? A Haber canlı yayınında son durumu anlattı

'de aşılanan kişi sayısı 30 milyona dayandı. 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı.

İşte üç büyükşehirde son rakamlar;

'da aşılama oranı

'da aşılama oranı

'de aşılama oranı

Kaç kişi aşı oldu? KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

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