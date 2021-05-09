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Başkent'i fırtına vurdu! Camilerin minareleri yıkıldı

'da etkili olan şiddetli fırtına, yıkıma neden oldu. Fırtınada camilerin minareleri yıkıldı veya hasar gördü. Evlerin ve ahırların çatıları uçtu. Yaşanan olaylarda can kaybı yaşanmazken, maddi hasarlar meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Başkent'i fırtına vurdu! Camilerin minareleri yıkıldı

'te akşamüzeri saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, hayatı felç etti.

, , gibi güney ilçelerde yaşanan fırtına, yıkıma neden oldu. Rüzgarla birlikte yer yer kum fırtınası da yaşandı.

Şereflikoçhisar'da fırtına nedeniyle binaların ve ahırların çatıları uçtu.

'nin minaresinin kubbesi, fırtınaya dayanamayıp hasar gördü. Minarenin metal kubbesi yerinden sökülerek eğildi.

Evren ilçesinde ise 'nin minaresi tamamen yıkıldı.



Yaşanan olaylarda can kaybı yaşanmazken, maddi hasarlar meydana geldi.

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