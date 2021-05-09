THY'den Anneler Günü'ne özel videolu paylaşımı
Türk Hava Yolları resmi Twitter hesabı üzerinden Anneler Günü'ne özel kutlama mesajı paylaştı. Bir de video yayınlayan THY'nin mesajında, "Bizleri sevgisiyle göklere çıkaran, emekleriyle bugünlere getiren kıymetli annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.
Türk Hava Yolları, Anneler Günü'ne özel kutlama mesajını da içeren bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.
THY'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, anne ve çocukların beraber yaşadıkları anlara dair görüntüler de yer aldı.
Paylaşımda, "Bizleri sevgisiyle göklere çıkaran, emekleriyle bugünlere getiren kıymetli annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.