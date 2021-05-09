09 Mayıs 2021, Pazar
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İstanbul'da dikkat çeken yoğunluk!

17 günlük tam kapanma sürecindeyken 'dan endişe veren görüntüler geldi. 'da hafta sonu tam kapanmaya rağmen parklar ve caddeler insanla doldu. Avcılar'da dikkat çeken kalabalık kameralara da yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2021
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İstanbul'da dikkat çeken yoğunluk!

17 gün boyunca sürecek olan tam kısıtlamaya rağmen güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

sahilde parklarda oluşan kalabalık dikkatlerden kaçmadı. Kimileri sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp banklarda dip dibe oturdu, kimileri de maske takmadan yan yana yürüyüş yaptı.

Vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı anlar kameralara yansıdı.

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