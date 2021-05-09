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Yılanın üstünden geçen bisikletliye şok! Saldırı anı kamerada

'de bisiklet sürücüsü 'u (38), ilçesinde kırsal alanda bisiklet kullanırken üzerinden geçtiği yılan ısırdı. Uygun, yılan zehrini boşaltmadığı için kurtulurken, açık olan cep telefonuyla saldırı anını kaydetti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Yılanın üstünden geçen bisikletliye şok! Saldırı anı kamerada

'de 6 Mayıs'ta bisikletle gezinti yapan , kırsal alanda yılanla karşılaşınca panik nedeniyle üzerinden geçti. Daha sonra bacağında acı hisseden Uygun, ısırıldığını fark etti.

Saldırıyı küçük bir yarayla atlatan Uygun, "Olayın heyecanı ile ufak bir rahatsızlık geçirdim ama sonrasında kendime geldim" dedi.

'ÜRKÜTÜCÜ BİR ANDI'
Olay sırasında yaşadıklarını anlatan Uygun, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arkadaşımın yanına gittim. Yanımda götürdüğüm bisikletimle dolaşmaya çıktım. Farklı yerler olduğu için telefonumla kayıt yapıyordum. İlerlerken yol ortasında yılan gördüm. Bir anda duramadım ve üzerinden geçtim. Bacağımda bir acı hissettim. Bisikletten inip bakınca ısırdığını fark ettim. Çok ürkütücü bir andı. Hala kendime gelemedim. Doğada bisiklet sürerken birçok defa hayvan türleri ile karşılaştım ama bu farklıydı. Doğada bisiklet kullanırken çok daha dikkatli olmak gerekli. Karşınıza ne çıkacağı belli olmaz" diye konuştu.

Cep telefonu kamerası açık olan Uygun, o anları görüntüledi.

Bisikletiyle üstünden geçti! Saldırı anı... BİSİKLETİYLE ÜSTÜNDEN GEÇTİ! SALDIRI ANI...

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