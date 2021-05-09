Koronavirüs savaşçılarının ikinci Anneler Günü

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meryem Kalkavan (Hemşire): İki kızıma sarılmayalı aylar geçti.

Beyza Çelik (Hemşire): Geçen yıl Anneler Günü'nde nöbetçiydim, oğlumdan ayrıydım. Bu defa nöbet yok ama mesafeliyiz.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yüksel Şentürk (Hemşire): Eşimle annelerimiz de memlekette olduğu için oğlum Kerim Tuna'ya bugüne kadar kuzenim baktı.

Özge Atak (Hemşire): Kızımla ilk Anneler Günü'müz ama mesafeliyiz.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Kübra Öz (Hemşire): Afyon'daki annemle 1.5 yıldır hiç görüşemedik. Bu Anneler Günü de ayrıyız.

Zeynep Demir (Hemşire): Salgın başladığında aileme bulaştırmamak için 4 ay otelde kaldım. İki yıldır Anneler Günü salgının gölgesinde geçiyor.