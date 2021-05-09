Acılı annenin sözleri yürekleri yaktı: Yarım saatte hayatım değişti

İstanbul Beylikdüzü'nde, 19 yaşındaki Berat Çerman'ı kız meselesi iddiasıyla bıçaklayarak öldüren, Hamza Faruk Uğuz'u ise yaralayan 3 zanlının "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılandıkları dava başladı. Olay, 16 Ağustos 2020'de yaşanmıştı. Parkta kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada Adem P., hedef aldığı Hamza Faruk Uğuz ile Berat Çerman'ı karın bölgelerinden 2'şer kez bıçakladı.



DİĞER İKİSİ YARDIM ETTİ

Mehmet K. ile Muhammed Mustafa K. de bıçaklı saldırgana yardım ediyordu. Saldırıda Berat öldü, Hamza Faruk ise yaralı kurtuldu. Olayla ilgili hazırlanan savcılık iddianamesinde 3 şüpheli hakkında 18 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen duruşmaya, Berat Çerman'ın annesi Hüsniye, babası Ramazan Çerman, müşteki Hamza Faruk Uğuz ve şüpheliler katıldı.

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