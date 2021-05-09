Emrah Apartmanı enkazından çıkan Anneler Günü mektubu

Annesine yazdığı mektupta "Anne demekten gurur duyduğum, hayat arkadaşım. Her baktığımda mutlu olduğum güzeller güzeli annem. Bu hayatta gözümü açtığımdan beri hep yanımda oldun. Söz konusu ben olunca yaşadığın bütün zorluklara göğüs gerdin. Benden hiç vazgeçmedin. Beni korudun kolladın, hiç bıkmadın. En doğru insan oldun. Her anımda sana geldim. Beni hiç geri çevirmedin. Anne olarak doğru yolu gösterdin. Bana hem dost oldun, hem de baba. Sen hayatımda tanıdığım en güçlü insansın annem! Sen benim sırdaşımsın, hayatımsın, meleğimsin, bazen cadımsın. Hayatımın aşkısın. Beni hiç bırakma olur mu? Seni çok çok çok çok seviyorum annem! Anneler Günü'n kutlu olsun" satırlarını okuyan Yağmur duygusal anlar yaşadı. Enkazdayken yağmurlarla ıslanan mektup, bu kez de genç kadının gözyaşlarıyla ıslandı.