Söylediği Huma Kuşu türküsüyle Türkiye’yi duygulandıran Dadaş Necati hayatını kaybetti

Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş o anları sosyal medyada paylaşması üzerine Dadaş Necati'nin videosu kısa sürede ilgi görüp izleyen herkes tarafından çok beğenilmişti. Öyle ki sosyal medya fenomenleri Dadaş Necati ile tanışmak için Erzurum'un yolunu tutmuştu.