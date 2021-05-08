Osmaniye'de cep telefonunu 3 saniyede çalan hırsız kamerada
Osmaniye’de park halindeki elektrikli bisikletin üzerinde bulunan cep telefonunu 3 saniye içerisinde çalan hırsızlık şüphelisi şahıs, önce kameralara ardından polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 8504 Sokak üzerinde bulunan bir bakkala alışveriş için giren şahıs, elektrikli bisikletini bakkalın önüne park etti.
Cep telefonunu da elektrikli bisikletin ön kısmına bırakan şahıs, bakkaldan alışverişini tamamladıktan sonra park ettiği bisikletinin yanında geldi.
Bisikletin ön kısmında bulunan cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden şahıs, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı yere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler cep telefonunu 3 saniye içerisinde çalarak bisikletiyle olay yerinden uzaklaşan şahsın G.A. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından G.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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