Osmaniye'de cep telefonunu 3 saniyede çalan hırsız kamerada

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 8504 Sokak üzerinde bulunan bir bakkala alışveriş için giren şahıs, elektrikli bisikletini bakkalın önüne park etti.

Cep telefonunu da elektrikli bisikletin ön kısmına bırakan şahıs, bakkaldan alışverişini tamamladıktan sonra park ettiği bisikletinin yanında geldi.