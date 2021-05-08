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Osmaniye'de cep telefonunu 3 saniyede çalan hırsız kamerada

’de park halindeki elektrikli bisikletin üzerinde bulunan cep telefonunu 3 saniye içerisinde çalan hırsızlık şüphelisi şahıs, önce kameralara ardından polise yakalandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Osmaniye'de cep telefonunu 3 saniyede çalan hırsız kamerada

Edinilen bilgiye göre, 8504 Sokak üzerinde bulunan bir bakkala alışveriş için giren şahıs, elektrikli bisikletini bakkalın önüne park etti.

Cep telefonunu da elektrikli bisikletin ön kısmına bırakan şahıs, bakkaldan alışverişini tamamladıktan sonra park ettiği bisikletinin yanında geldi.

Bisikletin ön kısmında bulunan cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden şahıs, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı yere 'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler cep telefonunu 3 saniye içerisinde çalarak bisikletiyle olay yerinden uzaklaşan şahsın G.A. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından G.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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