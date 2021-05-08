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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 8 Mayıs Cumartesi hava durumu

| ? | Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 8 Mayıs Cumartesi hava durumu

Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, zamanla çok bulutlu hava bekleniyor.

Öğleden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Rüzgarın batı ve güneybatı, öğleden sonra batı ve kuzeybatı, zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgenin bazı bölümlerinde kuvvetli sağanak beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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