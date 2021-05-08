İstanbul’da hafta içi kuş uçmayan Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde gece hareketlilik yaşandı

"HAFTA İÇİ HAL ÖLÜ DURUMDAYDI"

Hal esnafı Nihat Dayan, "Hafta içi pazarlar olmadığı zaman hal ölü durumda. O yüzden bugün yoğunluk söz konusu. Esnaf mal alsa da tereddüt ediyor 'acaba bu ürünü satabilir miyim' diyor. Biz en çok domates satıyoruz. Bizde domatesin kilosunu 3 buçuk lira ile 4 buçuk lira arasında satıyor" dedi.

"BUGÜN ELİMİZDE MAL KALIRSA ÇÖPE ATMAMIZ GEREKECEK"

Halden aldığı mallarla Güngören pazarına satacağını belirten pazarcı Abdulkadir Kocaağa, "Halden sebze aldık. Aldığımız mallar oldukça pahalı. Şu an yoğunluktan dolayı hale girmekte zorlandık" diye konuştu. Pazarcı Selahattin Dinç ise "Pazarların sadece cumartesi olması biz pazarcılar için çok sıkıntılı bir durum. Bugün elimizde mal kalırsa malları çöpe atmamız gerekecek" diye konuştu.