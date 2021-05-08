Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden korkutan yağış raporu! Son 50 yılın en düşük seviyesi görüldü! İstanbul detayı...

YÜZDE 80'DEN FAZLA AZALDI

Yağışların Antalya'nın batısı, Burdur, Isparta, Denizli, Aydın'ın kuzeyi, Marmaris, Malatya, Elazığ, Van, Ağrı, Muş, Bitlis çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına yakınında normallerine göre yüzde 80'den fazla azaldığı açıklandı. Batı Karadeniz sahil kesimi, Kırklareli'nin kuzeyi ve Nallıhan çevreleri ise yüzde 100'den fazla artış gösteren bölgeler oldu.

BAZI İLLERDE 1 GÜNE DÜŞTÜ

Yağışlı gün sayıları Antalya'nın batısı, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinde 1 güne kadar düştü. Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise 25 gün ve üzerinde yağışlı gün gerçekleşti. Nisan ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış 105 mm ile Düzce'de, en az 5 mm ile Şanlıurfa'da kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 92 ile Batman'da yaşandı.