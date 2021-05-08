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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden korkutan yağış raporu! Son 50 yılın en düşük seviyesi görüldü! İstanbul detayı...

nisan ayına ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Raporda ve bölgelerine ilişkin flaş bir detaya yer verilirken, bazı billerde yağışlı gün sayısının bir güne kadar düştüğü belirtildi. Ayrıca raporda haricindeki tüm bölgelerde normallerine göre yağış azlığının sürdüğü belirtildi. İşte o rapora ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden korkutan yağış raporu! Son 50 yılın en düşük seviyesi görüldü! İstanbul detayı...

'nün, 2021 yılı nisan ayı raporu yayınlandı.

2021 Yılı Nisan Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, geneli nisan ayı yağışları normaline göre yarıya yakın azalma gösterdi. Bu yıl nisan ayı yağışı 30.7 mm ölçülürken, normali (1981-2010) 59.1 mm ve 2020 yılı nisan ayı yağışının 49.9 mm olduğu belirtildi. Yağışlar normaline göre yüzde 48, 2020 yılı nisan ayına göre yüzde 39 azaldı.

YÜZDE 80'DEN FAZLA AZALDI

Yağışların Antalya'nın batısı, , , Denizli, Aydın'ın kuzeyi, Marmaris, Malatya, Elazığ, Van, Ağrı, Muş, Bitlis çevreleri ile Bölgesi'nin tamamına yakınında normallerine göre yüzde 80'den fazla azaldığı açıklandı. sahil kesimi, Kırklareli'nin kuzeyi ve Nallıhan çevreleri ise yüzde 100'den fazla artış gösteren bölgeler oldu.

BAZI İLLERDE 1 GÜNE DÜŞTÜ

Yağışlı gün sayıları Antalya'nın batısı, , ve çevrelerinde 1 güne kadar düştü. , , ve Bartın çevrelerinde ise 25 gün ve üzerinde yağışlı gün gerçekleşti. Nisan ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış 105 mm ile Düzce'de, en az 5 mm ile Şanlıurfa'da kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 92 ile Batman'da yaşandı.

SU-TARIM YILI YAĞIŞLARI YÜZDE 24 AZALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ekim 2020- Nisan 2021 Su Yılı 7 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu'na göre, 1 Ekim 2020- 30 Nisan 2021 dönemini kapsayan 2021 su-tarım yılı yağışları normali ve geçen yıl aynı dönem yağışlarının altında gerçekleşti. Türkiye geneli 7 aylık kümülatif yağışlar 337.5 mm olarak gerçekleşti. 441.9 mm normaline göre yüzde 24, 414.3 mm 2020 su-tarım yılı aynı dönem yağışına göre ise yüzde 19 azalma meydana geldi.

MARMARA HARİÇ KORKUTAN TABLO

Bölge geneli yağışlarda haricindeki tüm bölgelerde normallerine göre yağış azlığı devam ettiği açıklandı. En fazla azalma yüzde 35 ile Güneydoğu Anadolu'da izlendi. Kümülatif yağışlar Trakya, Kuzey Ege, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Giresun, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde normallerinin biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde altında seyretti. Denizli, Amasya, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum'un kuzeyi ile Şanlıurfa, Mardin çevrelerinde azalma oranı yer yer yüzde 40'ın üzerine çıktı.

EN FAZLA YAĞIŞ RİZE, EN DÜŞÜK IĞDIR'DA

İl geneli en yüksek yağış 881 mm ile Rize'de, en düşük yağış 159 mm ile Iğdır'da oldu. Normallerine göre en fazla azalma yüzde 52 ile Mardin'de meydana geldi. 2021 su- tarım yılının 7 aylık periyodunda yurtta en çok yağışlı gün İstanbul çevresi, Batı Karadeniz sahil kesimi, Balıkesir'in kuzeyi ve Ordu, Giresun, Rize ve Hopa çevrelerinde 100-125 gün aralığında gerçekleşti.

KIŞ MEVSİMİ YAĞIŞI BATIDA ARTTI

Meteoroloji'nin 2021 Kış Mevsimi Yağış raporunda ise yağışların normali ve geçen yıl kış mevsimi yağışlarının altında gerçekleştiği bildirildi. Yağışlar İzmir çevreleri, Kuzey Ege ve Trakya'nın tamamında yüzde 40'ın üzerinde arttı. Konya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Amasya, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Mardin ve Artvin çevrelerinde ise yer yer yüzde 40'ın üzerinde azaldı.

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