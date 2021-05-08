Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış ve zirai don uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak yağış ile fırtına uyarısı yapılırken zirai dona karşı da dikkatli olunması istendi. Ayrıca hava sıcaklıklarına ilişkin yayınlanan haftalık raporda sıcaklıkların yükselişe geçeceği güne ilişkin de bilgi verildi. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çok sayıda ile yönelik kuvvetli yağış ve zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Pazartesi (10.05.2021) ve Salı (11.05.2021) günleri gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıkların sıfır derece ve yer yer altına düşmesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.
DOĞU KARADENİZDEKİ İLLERE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz'de bulunan illere ilişkin kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Tahminde saat bilgisine de yer verildi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIKLAR ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının azalarak kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, Çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor." ifadesi kullanıldı.
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