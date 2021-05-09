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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi duası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi Sakarya’da Orhan Camii’nde dua ederek, yatsı namazını kıldırdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.05.2021
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi duası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii'ne geldi.

Erbaş'ı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ve Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş karşıladı.

Yatsı namazını kılmak için camide bulunan cemaat ile selamlaşan Erbaş, yatsı ezanının okunmasının ardından dua yaptırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi Sakarya'da Orhan Camii'nde dua ederek, yatsı namazını kıldırdı.

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