Üniversite öğrencisi Buse’nin hayatı perişan oldu! Platonik psikopat fotoğraflarla tehdit ediyor
Afyonkarahisar’da Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Buse Dönmez’in hayatı hiç tanımadığı Azad E. isimli şahıs yüzünden mahvoldu. Zanlının kendisini cinayet kurbanı kadınların fotoğraflarıyla tehdit ettiğini belirten Dönmez, “Yalvarırım beni kurtarın” dedi.
Afyon'da, Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Buse Dönmez, memleketi Kütahya'da spor lisesinde okurken hiç tanımadığı, bilmediği, ismini bile çok sonra öğrendiği Azad E. (17) tarafından takip edilmeye başlandı. Öyle ki bu takip aradan geçen 4 yıla rağmen ısrarlı bir şekilde hâlâ sürüyor.
Buse, Afyon'da üniversiteyi kazandı ancak saplantılı âşık orada da genç kızın peşini bırakmadı. Defalarca cep telefonu numarasını değiştirmek zorunda kalan, sosyal medya hesaplarını kapatan, arkadaşlarıyla dışarı çıkamaz hale gelen Buse, şüpheli Azad E.'yi polise şikâyet etti. Ancak o yine de peşini bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 'sıradan hale gelmiş şekilde' ölümle tehdit edilen Buse hayatının kâbusa döndüğünü söylüyor.
'HEPİNİZ ÖLENE KADAR'
Kadın cinayetine kurban giden Özgecan Aslan ve Emine Bulut'un fotoğrafları üzerinden ölüm tehditleri aldığını belirten Buse Dönmez, yardım çığlığını -yetkililere bildirdi:
"15 yaşımdayken okulun durağında görmüş. Evime kadar takip etmiş, ismimi öğrenmiş. Okulda katıldığım maçlara gelmiş, sosyal medya hesaplarımı öğrenmiş ve bana takmış kafayı.
Kendisine ne bir cevap ne de bir umut vermedim. Nereye gittiysem adım adım takip etti. Afyon'a giderek kurtulduğumu sandım ama oraya da geldi. Sahte hesaplardan bana yazıyor. 'Sen benimsin, kadınımsın' diyor. Cevap vermeyince adıma fuhuş sayfası açıp numaramı yaydı.
Görüştüğüm herkesi tehdit ediyor. Açtığı hesaplarda kezzap fotoğrafları var. Emine Bulut'un ölümüyle ilgili videolar var. Yazıştığım herkesi öldüreceğini söylüyor. Özgecan'ın, Münevver Karabulut'un fotoğraflarını atıyor.
'Ne güzel kızlar, gencecikler' yazıyor. Sokağa çıkamıyorum. Ne ben ne ailem rahat yaşayamıyoruz. Benimle görüşen bir arkadaşıma, 'Fakültenizi bombalattıracağım. Hepiniz ölene kadar Afyon'u kana bulayacağım' yazmış.
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