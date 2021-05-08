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Üniversite öğrencisi Buse’nin hayatı perişan oldu! Platonik psikopat fotoğraflarla tehdit ediyor

’da Öğretmenlik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Buse Dönmez’in hayatı hiç tanımadığı . isimli şahıs yüzünden mahvoldu. Zanlının kendisini cinayet kurbanı kadınların fotoğraflarıyla tehdit ettiğini belirten Dönmez, “Yalvarırım beni kurtarın” dedi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Üniversite öğrencisi Buse’nin hayatı perişan oldu! Platonik psikopat fotoğraflarla tehdit ediyor

'da, Öğretmenlik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Buse Dönmez, memleketi 'da spor lisesinde okurken hiç tanımadığı, bilmediği, ismini bile çok sonra öğrendiği . (17) tarafından takip edilmeye başlandı. Öyle ki bu takip aradan geçen 4 yıla rağmen ısrarlı bir şekilde hâlâ sürüyor.

Buse, Afyon'da üniversiteyi kazandı ancak saplantılı âşık orada da genç kızın peşini bırakmadı. Defalarca cep telefonu numarasını değiştirmek zorunda kalan, sosyal medya hesaplarını kapatan, arkadaşlarıyla dışarı çıkamaz hale gelen Buse, şüpheli Azad E.'yi polise şikâyet etti. Ancak o yine de peşini bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 'sıradan hale gelmiş şekilde' ölümle tehdit edilen Buse hayatının kâbusa döndüğünü söylüyor.



'HEPİNİZ ÖLENE KADAR'

Kadın cinayetine kurban giden Aslan ve 'un fotoğrafları üzerinden ölüm tehditleri aldığını belirten Buse Dönmez, yardım çığlığını -yetkililere bildirdi:

"15 yaşımdayken okulun durağında görmüş. Evime kadar takip etmiş, ismimi öğrenmiş. Okulda katıldığım maçlara gelmiş, sosyal medya hesaplarımı öğrenmiş ve bana takmış kafayı.

Kendisine ne bir cevap ne de bir umut vermedim. Nereye gittiysem adım adım takip etti. Afyon'a giderek kurtulduğumu sandım ama oraya da geldi. Sahte hesaplardan bana yazıyor. 'Sen benimsin, kadınımsın' diyor. Cevap vermeyince adıma fuhuş sayfası açıp numaramı yaydı.

Görüştüğüm herkesi tehdit ediyor. Açtığı hesaplarda kezzap fotoğrafları var. Emine Bulut'un ölümüyle ilgili videolar var. Yazıştığım herkesi öldüreceğini söylüyor. Özgecan'ın, Münevver Karabulut'un fotoğraflarını atıyor.

'Ne güzel kızlar, gencecikler' yazıyor. Sokağa çıkamıyorum. Ne ben ne ailem rahat yaşayamıyoruz. Benimle görüşen bir arkadaşıma, 'Fakültenizi bombalattıracağım. Hepiniz ölene kadar Afyon'u kana bulayacağım' yazmış.

Uzaklaştırma aldırdım. Mahkemeye çıktı, serbest kaldı. Ölmek istemiyorum. Bu adam benim hayatımı zindan ediyor. Yalvarırım beni bu adamdan kurtarın."

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