Üniversite öğrencisi Buse’nin hayatı perişan oldu! Platonik psikopat fotoğraflarla tehdit ediyor

Kendisine ne bir cevap ne de bir umut vermedim. Nereye gittiysem adım adım takip etti. Afyon'a giderek kurtulduğumu sandım ama oraya da geldi. Sahte hesaplardan bana yazıyor. 'Sen benimsin, kadınımsın' diyor. Cevap vermeyince adıma fuhuş sayfası açıp numaramı yaydı.