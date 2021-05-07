Yüzlerce koyun kent merkezine indi | Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler

Yaklaşık bir hafta sürecek olan yolculukta koyun sürüsü şehir merkezinden geçiş yaptı. Gecenin karanlığında çobanın arkasından ilerleyen sürü renkli görüntüler oluşturdu. Trafik ekiplerinin eskortluk ettiği sürü Cumhuriyet Meydanı'ndan Çay Mahallesi'ne geçiş yaptı. Tam kapanma dolayısı ile trafiğin olmadığı yolda sürü rahatlıkla ilerledi.