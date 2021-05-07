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Yüzlerce koyun kent merkezine indi | Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler

’ta yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Tam kapanma dolayısı ile trafiğin olmadığı yolda sürü rahatlıkla ilerledi. Çoban köpeklerinin korumasında yola devam eden sürüde yavru kuzular çocukların ilgi odağı oldu. Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Yüzlerce koyun kent merkezine indi | Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler

merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde ağıllarda kışı geçiren koyun sürüsü, yaz mevsimi ile birlikte yaylaya göç etmeye başladı.

Yaklaşık bir hafta sürecek olan yolculukta koyun sürüsü şehir merkezinden geçiş yaptı. Gecenin karanlığında çobanın arkasından ilerleyen sürü renkli görüntüler oluşturdu. Trafik ekiplerinin eskortluk ettiği sürü 'ndan Çay Mahallesi'ne geçiş yaptı. Tam kapanma dolayısı ile trafiğin olmadığı yolda sürü rahatlıkla ilerledi.

Çoban köpeklerinin korumasında yola devam eden sürüde yavru kuzular çocukların ilgi odağı oldu. Hayvancılıkla uğraşan Ünal Biçer, yaklaşık bir hafta sürecek olan yayla yolculuğunun başladığını kaydetti.

Yolda vatandaşlardan gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getiren Biçer, kasım ayına kadar yaylada kalacaklarını sözlerine ekledi.

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