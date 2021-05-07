08 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Malatya’nın Pütürge ilçesinde deprem! AFAD duyurdu (2021 SON DAKİKA SON DEPREMLER)

Malatya’nın Pütürge ilçesinde deprem! AFAD duyurdu (2021 SON DAKİKA SON DEPREMLER)

...’nın ilçesinde 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. verilerine göre, korkutan deprem 23:18’de oluştu. Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kayıtlara geçti. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
ABONE OL
Malatya’nın Pütürge ilçesinde deprem! AFAD duyurdu 2021 SON DAKİKA SON DEPREMLER

SON DAKİKA DEPREM HABERİ | 'nın ilçesinde 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

verilerine göre, korkutan deprem 23:18'de oluştu. Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

2021 SON DEPREMLER LİSTESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA