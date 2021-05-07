İstanbul'da sahte polisler Ugandalı kadınların evini basıp pasaport ve paralarını aldı
Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede 28 Nisan günü sabah saatlerinde Uganda uyruklu iki kadının kaldığı daireye giren sahte polisler, kadınların pasaportlarını ve bin 500 lirasını alarak evden kaçtı. Hırsızlık olayını organize eden kişinin Uganda uyruklu Monica N. olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde sahte polisler Uganda uyruklu kadınların evini basıp paralarını ve pasaportlarını aldı.
Ugandalı Zam N. ve Nakitende H. polise gidip ikametlerinde bulundukları esnada polis yelekli 2 şahsın geldiğini ve arama yapmak istediklerini söylediklerinde kendilerinin de kabul ettiklerini anlattılar.
Ardından içeri giren polis yeleklilerin kendilerinden pasaport ve cüzdanlarını istediklerini 150 dolar paralarını da alıp hızla evden çıktıklarını anlattılar.
Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan kamera çalışması sonucunda kimlikleri tespit edilen iki kişi ve beraber çalıştıkları tespit edilen Ugandalı kadınla birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.
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