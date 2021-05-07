İstanbul Merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu! Piyasa değeri 40 milyon

İstanbul Kaçakçılık Polisleri'nin tespitlerine göre; lüks araçlar turist olarak ülkemize gelen bazı kaçakçılar ve paravan şirketler aracılığıyla turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye getirildi ve sahte evrak ve sahte belgelerle satışa sunuldu. Bazı lüks araçların tescil işlemlerinin sahte evraklar kullanılarak noterler üzerinden yaptırıldığı, kayıtlarında haciz bulunan araçların yine sahte belgelerle farklı plakalar üzerinden "Yeni Araç" statüsünde tescil edildiği belirlendi. İddialara göre araçları ülkemize getiren şüpheliler hemen Türkiye'den çıkış yaptı. Araçları satın aldıkları tespit edilen 20 kişinin ifadesine başvuruldu.