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İstanbul Merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu! Piyasa değeri 40 milyon

merkezli 9 ilde lüks otomobiller üzerinden vergi kaçakçılığı yapan firma ve kişilere operasyon yapıldı. Polis operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu tespit edilen 24 lüks otomobil ele geçirdi. Otomobiller Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gösterildi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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İstanbul Merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu! Piyasa değeri 40 milyon

Araçlar Vergileri () ödenmeden sahte evrak ve sahte belgelerle satışa sunuldu. Ele geçilen lüks araçlardan bazılarının çalıntı oldukları ve (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından aranma kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.

Lüks araçlar İl Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi. Ele geçirilen lüks araçların piyasa değerinin 40 milyon lira olduğu ifade edildi.

Operasyonu 'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Operasyon İstanbul merkezli 9 ilde yapıldı.

Yurt dışından getirilen, Özel Tüketim Vergileri (ÖTV) ödenmeden sahte evrak ve sahte belgelerle tescil edilerek trafiğe çıkarıldıktan sonra satışa sunulan 24 lüks araç ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Polisleri'nin tespitlerine göre; lüks araçlar turist olarak ülkemize gelen bazı kaçakçılar ve paravan şirketler aracılığıyla turistik kolaylıklar kapsamında 'ye getirildi ve sahte evrak ve sahte belgelerle satışa sunuldu. Bazı lüks araçların tescil işlemlerinin sahte evraklar kullanılarak noterler üzerinden yaptırıldığı, kayıtlarında haciz bulunan araçların yine sahte belgelerle farklı plakalar üzerinden "Yeni Araç" statüsünde tescil edildiği belirlendi. İddialara göre araçları ülkemize getiren şüpheliler hemen Türkiye'den çıkış yaptı. Araçları satın aldıkları tespit edilen 20 kişinin ifadesine başvuruldu.



15'İ İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLDİ

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve şüphelilerle ilgili 'e gerekli başvuruların yapılacağı ifade edildi. Araçların 15'i İstanbul'da, 2'si , 2'si , 2'si , diğerleri ise , ve 'da ele geçirildi.

Ele geçirilen lüks araçlardan bazılarının çalıntı oldukları ve Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından aranma kayıtlarının bulunduğu ifade edildi. El konulan lüks araçlar 'nün avlusunda sergilendi.

Ele geçirilen lüks araçların piyasa değerinin 40 milyon lira olduğu ve araçlar ÖTV ödemesi yapılmadan satıldığı için devletin 27 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

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