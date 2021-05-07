Adana’da silah üretip satan çeteye operasyon! Şebeke lideri öğretmen çıktı!

Adana merkezli Hatay, Gaziantep ve Tokat'ta belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapan polis, çetenin liderleri M.Ç.Y., F.H. ve M.Ş., M.K., F.Ç. ile T.H.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 53 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, piyade tüfekleri ile değişik çaplarda 1800 mermi ele geçirildi. Atölyedeki lazer cihazı ve namlu açmada kullanılan torna makinesine de el koyuldu.