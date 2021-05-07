Denizli'de çocukluk arkadaşını öldüresiye bıçaklayıp tedavi olurken izledi

Öfkeli bir şekilde olay yerine gelen Zeren, İmdat'ı ense, koltuk altı ve sırtından bıçakladı. Olayın ardından Zeren pişman olarak arkadaşının koluna girip 50 metre aşağıdaki camiye götürdü. İmdat'ın çok fazla kan kaybetmesi sonucu Zeren 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.