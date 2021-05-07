Osmaniye’de otomobilin kaputuna giren yavru kedi ekipleri alarma geçirdi!

Olay yerine gelen Osmaniye Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri vatandaşlarında desteği ile otomobilin kaputundan bagaj kısmına kaçan yavru kediyi bir saat süren çalışmayla kurtardı. Daha sonra başka bir aracın kaputuna giren yavru kedi bu defa bulunduğu yerden kolaylıkla kurtarıldı.