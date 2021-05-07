7 Mayıs 2021 hava durumu! Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı
7 Mayıs 2021 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 7 Mayıs 2021 Cuma hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Akdeniz'de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, doğu kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlugeçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sis ve puslu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı, zamanla az bulutlu sabah saatlerinde sis ve puslu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı, zamanla az bulutlu sabah saatlerinde sis ve puslu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AĞRI °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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