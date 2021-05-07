Kabe imamlarının taklidini aslı gibi yapıyor! Mahmud Fadl dinleyenleri şaşkına uğrattı
Mısır'da 24 yaşındaki bir genç, Kabe imamlarının sesini birebir taklit ediyor. Mahir El Muaykili'den Yasir El Dosari'ye, Şureym'den Sudeysi'ye kadar pek çok imamın Kur'an-ı Kerim okuyuşlarını taklit edebilen genç büyük beğeni topluyor.
DİN A Haber
Sesiyle büyülüyor, Kabe imamlarını bire bir taklit etmesiyle dinleyenleri şaşkına uğratıyor. 24 yaşındaki Mısırlı Mahmud Fadl'ın, Kabe imamlarını taklit ederek okuduğu sureler büyük beğeni aldı.
Sesi ve taklit yeteneğiyle fenomen olan Fadl, pek çok televizyon programına da konuk oldu.
Hayali Mekke imamı olmak olan Mahmud Fadl, Mahir Ell Muaykili, Yasir El Dosari, Şureym gibi Mekke imamlarının kıraat taklidini aslı gibi yapıyor.
Fadl yeteneğini göstermek için Fatiha suresini Kabe imamlarının yorumu ile tek tek okudu.
Taklit yeteneğiyle kendisine hayran bıraktırdı.
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