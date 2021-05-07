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Kabe imamlarının taklidini aslı gibi yapıyor! Mahmud Fadl dinleyenleri şaşkına uğrattı

'da 24 yaşındaki bir genç, imamlarının sesini birebir taklit ediyor. 'den 'ye, 'den 'ye kadar pek çok imamın Kur'an-ı Kerim okuyuşlarını taklit edebilen genç büyük beğeni topluyor.

DİN A Haber
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Kabe imamlarının taklidini aslı gibi yapıyor! Mahmud Fadl dinleyenleri şaşkına uğrattı

Sesiyle büyülüyor, imamlarını bire bir taklit etmesiyle dinleyenleri şaşkına uğratıyor. 24 yaşındaki Mısırlı 'ın, Kabe imamlarını taklit ederek okuduğu sureler büyük beğeni aldı.

Sesi ve taklit yeteneğiyle fenomen olan Fadl, pek çok televizyon programına da konuk oldu.

Hayali imamı olmak olan Mahmud Fadl, , , gibi Mekke imamlarının kıraat taklidini aslı gibi yapıyor.

Fadl yeteneğini göstermek için suresini Kabe imamlarının yorumu ile tek tek okudu.

Taklit yeteneğiyle kendisine hayran bıraktırdı.

Dinleyenleri şaşkına uğrattı DİNLEYENLERİ ŞAŞKINA UĞRATTI

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