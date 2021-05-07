Hava bugün ve hafta sonu nasıl olacak?

Son dakika haberi... Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

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