Tatlıcı ailesinde miras kavgası bitmiyor! Murat Levent Tatlıcı tüm servetini Amerikalı eşine bıraktı

Bunun üzerine Donna Marie Tatlıcı, veraset ilamının iptali için İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Amerikalı gelini haklı bulan mahkeme, veraset ilamının iptali ile gerçek mirasçılık durumunu gösteren bir veraset ilamının çıkartılmasına karar verdi. Tarafların davayı temyiz etmesi üzerine İstinaf Mahkemesi, ABD'deki mahkeme kararın Türkiye'de tanınması için yeni bir dava açılması gerekçesiyle bu kararı kaldırdı.

'GEÇERLİ OLSUN' DİLEKÇESİ

Hürriyet'tin haberine göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "İstinaf Mahkemesi'nin bu kararın ardından dava İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geri gönderilmiştir. Mahkeme, Donna Marie Tatlıcı'nın ABD'de kazandığı davanın kararının Türkiye'de de tanınmasını istemiştir. Ayrıca Murat Levent Tatlıcı'nın vasiyetnamesinin açılıp okunması talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açmış olduğumuz davada da ABD'deki kararın Türkiye'de tanınması istenmiştir. Tüm bu nedenlerle merhum Murat Levent Tatlıcı tarafından ABD'de hazırlanan vasiyetnamenin Türkiye'de de geçerli olması için bu tanıma davasını açmış bulunmaktayız." denildi.