İstanbul’da "Nace kodumuz var" diyen döviz bürosu cezadan kurtulamadı

NACE Kodu Nedir?

NACE kodu, Avrupa Birliği bünyesinde Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki sınıflandırılmasını anlamını ifade ediyor. İş yerlerinin çalışmakta oldukları alanlar kapsamında tehlike sınıflarını belirleyici olan sistemin meydana getirmiş olduğu altı hane barındıran bir koddur. Bundan dolayı altılı faaliyet kodu olarak da bilinmektedir.

Yeni bir iş yeri açma planı olan bireylerin Ticaret Odası'na kayıt yaptırma işlemini gerçekleştirmeden önce mutlaka NACE kodlarını bilmeleri gerekiyor. Faaliyete geçecek olan iş yeri tehlike sınıfının belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamı dahilinde gerekli olan önlemlerin alınması açısından bu kodun bilinmesi büyük öneme sahiptir.

Önemli bir kod olma özelliği barındırmakta olan NACE kodu, Türkiye'de Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları dahilinde bazı kurumlar tarafından kullanılır durumdadır. NACE kodu kullanılan yerlere örnek olarak Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı gösterilebilir.