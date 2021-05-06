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İstanbul’da "Nace kodumuz var" diyen döviz bürosu cezadan kurtulamadı

’ta tam kapanmaya rağmen açık olan döviz bürosu sahiplerine polis tarafından ceza kesildi. Döviz bürosu sahibinin, "Nace kodumuz var" demesi cezadan kurtaramadı. Öte yandan iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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İstanbul’da Nace kodumuz var diyen döviz bürosu cezadan kurtulamadı

tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Açık olduğu ihbarı yapılan Meydanı'ndaki bir döviz bürosuna polis ekipleri baskın düzenledi. Döviz alım-satım işleminin devam ettiğinin belirlendiği iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.

"NACE KODUMUZ VAR"

Bu arada, döviz bürosu sahibi "Kaymakamlıktan belge aldık. Nace kodumuz var, açık olabiliriz. Bu kod ile açabiliriz" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. İş yerinin tam kapanmada faaliyette olmaması gerektiğini belirleyen polis ekipleri, mühürlenmesi için zabıta ekiplerine bilgi verdi. Gelen zabıta ekipleri iş yerini mühürledi.

SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? SGK NACE KODU DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

NACE Kodu Nedir?

NACE kodu, bünyesinde Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki sınıflandırılmasını anlamını ifade ediyor. İş yerlerinin çalışmakta oldukları alanlar kapsamında tehlike sınıflarını belirleyici olan sistemin meydana getirmiş olduğu altı hane barındıran bir koddur. Bundan dolayı altılı faaliyet kodu olarak da bilinmektedir.

Yeni bir iş yeri açma planı olan bireylerin 'na kayıt yaptırma işlemini gerçekleştirmeden önce mutlaka NACE kodlarını bilmeleri gerekiyor. Faaliyete geçecek olan iş yeri tehlike sınıfının belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamı dahilinde gerekli olan önlemlerin alınması açısından bu kodun bilinmesi büyük öneme sahiptir.

Önemli bir kod olma özelliği barındırmakta olan NACE kodu, 'de Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları dahilinde bazı kurumlar tarafından kullanılır durumdadır. NACE kodu kullanılan yerlere örnek olarak ve gösterilebilir.

NACE KODU NASIL ÖĞRENİLİR?

Faaliyete geçirecek olduğunuz İş yerinizin mevcut tehlike derecesini (çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli) öğrenerek bu doğrultuda iş güvenliği yasalarının mevcut durumdaki gerekliliklerini yerine getirmeniz, işinizi herhangi bir problemle karşı karşıya kalmadan sürdürmenizi de sağlayacağı için altılı faaliyet kodunuzu bilmeniz size çok önemli ölçüde bir fayda sağlayacaktır.

NACE kodunu öğrenebilmek ilk olarak İstanbul Ticaret Odası'nın resmi internet sitesindeki "Tescil İlan Kuruluş > Sicil Kayıtları" alanlarının üzerine tıklayın. Gerekli bilgileri girdikten sonra NACE kodunuzu öğrenebilirsiniz.

İşletmenize ait olan 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. rakamları NACE kodunuzu oluşturur.

NACE Kodu hatalı olan yahut sonradan faaliyet kolu değişimi söz konusu olan şirketler bağlı bulunmakta oldukları vergi dairesi sicil servisine "NACE Kodu Değişikliği Talep Dilekçesi" vermek kaydıyla NACE kodlarını sorunsuz bir şekilde düzeltebilir yahut değiştirebilirler.

Vergi dairesi sicil servisi memurları ilgili iş yerinin NACE Koduna uygun nitelikteki faaliyet içinde olup olmadığını yerinde tespit eder. Gerçekleştirilen yoklama neticesinde iş yerinin değişiklik dilekçesinde belirtmiş olduğu NACE Koduna uygun olan faaliyet içinde bulunduğunun tespit edilmesi neticesinde NACE Kodu değişikliği yapılır ve iş yerinin güncellenmiş durumda olan NACE Kodu vergi levhasına işlenir.

NACE KODU ÖRNEĞİ

Konuyla alakalı olarak bir örnek verilmesi gerekirse: 16, "ağaç, ağaç ve mantar ürünleri üretimi; saz, saman ve benzeri maddeler kullanılarak üretimi gerçekleştirilen eşyaların imalatını ifade ederken; 16.10 "Ağaçların biçilmesi ve playalanması," 16.10.03 rakamları ise " Ağaç unu, ağaç yünü, ağaç talaşı, ağaç yonga imalatı" manasına gelmekte ve bu çalışma alanı çok tehlikeli olarak sınıflandırılmaktadır.

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