Son dakika: Van'da 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Tuşba ilçesi Güveçli Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 11.23'te meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremi hissedenler dışarı çıkarak bir süre bekledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5 kilometre olarak bildirdi.