06 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika: Van'da 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu

Son dakika haberine göre 'da merkez üssü ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremi hissedenler kısa süreli panik yaşadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: Van'da 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Tuşba ilçesi Güveçli Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 11.23'te meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremi hissedenler dışarı çıkarak bir süre bekledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 5 kilometre olarak bildirdi.

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