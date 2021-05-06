İstanbul’da ormanlık alanda defineciler devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de define avcıları ormanlık alanı delik deşik etti, devasa çukurlar açtı. Ormana gelenler için büyük tehlike oluşturan devasa çukurlar havadan da görüntülendi.
Sultangazi Şehir Ormanları'nın Yayla Mahallesi bölümünde define avcıları çok sayıda çukur açarak tarihi eser aradı. İstanbul'da birçok noktasında çukurlar açarak define arayanlar, bu defa da Sultangazi Şehir Ormanları Yayla Mahallesi bölümüne dadandı.
Define avcıları orman içerisinde yaklaşık 20 metre derinliğinde çukurlar açtı, ormanda neredeyse kazılmadık yer bırakmadı.
Ormana gelenler için büyük tehlike oluşturan çukurlar görenleri şaşkına çevirirken, derin çukurların açık bırakılmasından endişe duyan mahalle sakinleri ise bir an önce önlem alınmasını istedi.
Mahalle sakinlerinden Emin Aslan, "Biz Yayla Mahallesi'nde oturuyoruz. Buraya eşimizle, dostumuzla piknik yapmaya geliyoruz. Burada sözde define arıyorlar. Ormanın her yeri böyle delik, deşik. Sıra sıra gidiyor bu çukurlar. Biz bunlardan şikayetçiyiz.
Bazı çukurlar oldukça kat kat derin. İçine girsem beni bir daha kimse bulamaz. Bu bölümde tarihi bir yer yok. 'Tarihi eser var' diye kazıyorlar. Filmlerden gördüğümüz bir haritayı ellerine alıp burada kazı yapıyorlar" dedi.
Bir başka mahalle sakini Mustafa Kalkan ise, "Zamanında adamın biri burada define bulduğunu iddia ederek ortaya bir laf atmış. Bu dedikodu üzerine buraya gelen herkes altın veya değerli bir şey bulma umuduyla ormanın her yerini kazıyorlar.
Her yer kazılmış durumda. Burada adım atacak yer yok. İki hafta önce kazılmış olan bir çukurun içine düştükten sonra ölmüş olan bir hayvan çıkardık.
Bir inanışla çıkıyorlar yola ama ortada hiçbir şey yok. Ağızdan ağza geziyor bu söylenti. Ormanda doğru düzgün bir yer kalmadı. Ailemizle geliyoruz buraya. Millet artık korkuyor buraya gelmeye" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK bursu yattı mı? 2021 Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Takvim açıklandı!
- Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Çiçekçiler açık mı?
- SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? NACE kodu sorgulama ekranı! Hangi NACE kodları yasaktan muaf?
- A101 6 Mayıs 2021 aktüel kataloğu! Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli? Dikkat çeken liste...
- Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
- Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?
- KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?
- Kafa karıştıran açıklama geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Gelip damga vurması bekleniyordu, ters köşe yaptı! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'iydi! Derin sulara hükmedecek...
- SGK o parayı anında ödüyor! Milyonlarca için geçerli, 4000 TL hesaplarda! Tek tek sıralandı...
- Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile...
- Faizsiz, teminatsız kredi müjdesi! 36 ay geri ödemesiz 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! E-Devlet başvuru şartları...