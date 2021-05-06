Gaybubet evinden çıplak ayakla kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı
İstanbul'da polisin MİT desteğiyle düzenlediği operasyonda FETÖ’nün gaybubet evlerinde saklananlara 'maaş' adı altında para dağıtan ve nakdi yardımda bulunan örgütün üst düzey finansörü Mehmet Biricik, 55 bin lira ile yakalandı. Biricik'in operasyon anında polisten çıplak ayakla kaçmaya çalışması kameralara yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT ile ortak yürüttükleri çalışma kapsamında, FETÖ'nün üst düzey yöneticisi ve İstanbul'da bulunan gaybubet evlerinin finansörü olduğu tespit edilen Mehmet Biricik adlı şüpheliyi takibe aldı.
3 ay süren teknik ve fiziki takiple; Biricik'in gaybubet evlerinde saklanan ve örgüt adına aktif olarak faaliyet yürüten FETÖ üyelerine maaş adı altında para dağıtıp, nakdi yardımda bulunduğu tespit edildi.
ÇIPLAK AYAKLA KAÇMAYA ÇALIŞTI
Ancak gelen polisleri gören Mehmet Biricik, yatak odasına açılan yangın merdiveninden otoparka indi. Çıplak ayaklı olan Biricik, otopark duvarından atlayarak kaçmaya çalıştı. Binanın etrafını saran polisler tarafından yakaladı.Operasyon anındaki kaçışı kameralar tarafından görüntülenen Mehmet Biricik'in evinde yapılan aramada ise toplam 55 bin lira değerinde 2 bin 850 dolar ve 28 bin lira ile 2 cep telefonu, 1 tablet, 2 kullanılmamış telefon kartı, 2 hafıza kartı, 1 sabit diske ele geçirildi.
FİRARİLERE, TÜRKİYE'DEKİ DAVALARLA İLGİLİ BİLGİ AKTARMIŞ
Dijital materyallerin incelenmesi sonucunda da şüphelinin '15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından yurt dışına kaçan firari FETÖ mensuplarıyla irtibatlı olduğu, bu kişilere Türkiye'de yakalanan örgüt mensuplarının dava dosyaları ve aldıkları cezalar ile ilgili bilgi akışı sağladığı ortaya çıktı.
ASKERİ ÖĞRENCİLERİN MAHREM İMAMI
Öte yandan 15 Temmuz darbe girişi sonras yakalanan örgüt üyesi askeri öğrencilerin verdiği ifadelerinde Mehmet Biricik'in, İstanbul Anadolu yakasındaki bazı askeri birliklerden sorumlu üst düzey mahrem imamı olduğu, askeri öğrencilerin ilk maaşlarını himmet olarak aldığı, daha sonra da maaşlarının yüzde 15'ini yine himmet için topladığı ortaya çıktı. Biricik'in askeri öğrencilere deşifre olmamaları için namazlarını gözleriyle kılmalarına yönelik talimat verdiği öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 30 Nisan günü adliyeye sevk edilen Mehmet Biricik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK bursu yattı mı? 2021 Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Takvim açıklandı!
- Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Çiçekçiler açık mı?
- SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? NACE kodu sorgulama ekranı! Hangi NACE kodları yasaktan muaf?
- A101 6 Mayıs 2021 aktüel kataloğu! Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli? Dikkat çeken liste...
- Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
- Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?
- KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?
- Kafa karıştıran açıklama geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Gelip damga vurması bekleniyordu, ters köşe yaptı! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'iydi! Derin sulara hükmedecek...
- SGK o parayı anında ödüyor! Milyonlarca için geçerli, 4000 TL hesaplarda! Tek tek sıralandı...
- Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile...
- Faizsiz, teminatsız kredi müjdesi! 36 ay geri ödemesiz 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! E-Devlet başvuru şartları...