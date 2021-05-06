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Gaybubet evinden çıplak ayakla kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı

'da polisin MİT desteğiyle düzenlediği operasyonda  FETÖ’nün gaybubet evlerinde saklananlara 'maaş' adı altında para dağıtan ve nakdi yardımda bulunan örgütün üst düzey finansörü , 55 bin lira ile yakalandı. Biricik'in operasyon anında polisten çıplak ayakla kaçmaya çalışması kameralara yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Gaybubet evinden çıplak ayakla kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT ile ortak yürüttükleri çalışma kapsamında, FETÖ'nün üst düzey yöneticisi ve İstanbul'da bulunan gaybubet evlerinin finansörü olduğu tespit edilen adlı şüpheliyi takibe aldı.

3 ay süren teknik ve fiziki takiple; Biricik'in gaybubet evlerinde saklanan ve örgüt adına aktif olarak faaliyet yürüten FETÖ üyelerine maaş adı altında para dağıtıp, nakdi yardımda bulunduğu tespit edildi.

Kapatılan örgüte ait dershane ve okullarda yaklaşık 20 yıl öğretmenlik yaptığı, kullanıcısı olduğu ve daha önce FETÖ elebaşının talimatlarıyla 'ya para yatırdığı saptandı.

Tüm bu tespitlerin ardından şüpehilinin 'deki adresine, 29 Nisan Pazar gecesi operasyon düzenlendi.

ÇIPLAK AYAKLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ancak gelen polisleri gören Mehmet Biricik, yatak odasına açılan yangın merdiveninden otoparka indi. Çıplak ayaklı olan Biricik, otopark duvarından atlayarak kaçmaya çalıştı. Binanın etrafını saran polisler tarafından yakaladı.Operasyon anındaki kaçışı kameralar tarafından görüntülenen Mehmet Biricik'in evinde yapılan aramada ise toplam 55 bin lira değerinde 2 bin 850 dolar ve 28 bin lira ile 2 cep telefonu, 1 tablet, 2 kullanılmamış telefon kartı, 2 hafıza kartı, 1 sabit diske ele geçirildi.

FİRARİLERE, TÜRKİYE'DEKİ DAVALARLA İLGİLİ BİLGİ AKTARMIŞ

Dijital materyallerin incelenmesi sonucunda da şüphelinin '15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından yurt dışına kaçan firari FETÖ mensuplarıyla irtibatlı olduğu, bu kişilere 'de yakalanan örgüt mensuplarının dava dosyaları ve aldıkları cezalar ile ilgili bilgi akışı sağladığı ortaya çıktı.

ASKERİ ÖĞRENCİLERİN MAHREM İMAMI

Öte yandan sonras yakalanan örgüt üyesi askeri öğrencilerin verdiği ifadelerinde Mehmet Biricik'in, yakasındaki bazı askeri birliklerden sorumlu üst düzey mahrem imamı olduğu, askeri öğrencilerin ilk maaşlarını himmet olarak aldığı, daha sonra da maaşlarının yüzde 15'ini yine himmet için topladığı ortaya çıktı. Biricik'in askeri öğrencilere deşifre olmamaları için namazlarını gözleriyle kılmalarına yönelik talimat verdiği öğrenildi.

'ndeki işlemlerinin ardından 30 Nisan günü adliyeye sevk edilen Mehmet Biricik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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