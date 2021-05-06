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Feci kaza! Tren hemzemin geçitteki TIR´a böyle çarptı

Son dakika haberi... 'nin eyaletinde hemzemin geçitte mahsur kalan TIR´a yük treni çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Feci kaza! Tren hemzemin geçitteki TIR´a böyle çarptı

Olay 'nin eyaletinde şehrinde meydana geldi. Su taşıyan bir TIR, hemzemin geçitte mahsur kaldı.Hızla gelen tren, hemzemin geçitteki TIR'ın dorsesine çarptı.

O anlar bir polis memuru tarafından kayda alındı. Dorsenin çarpmanın etkisiyle paramparça olduğu görüldü. ABD medyası, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

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