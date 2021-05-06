Son dakika | İstanbul Esenyurt'ta rehine operasyonu!

YAPILAN OPERASYONDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve özel harekât ekipleri, tarafından yapılan operasyonda kapı kırılarak eve girildi. Özel harekat ekipleri, dairede bulunan Cemal A., Cengiz Han A. ve Yeşim K. isimli kişileri gözaltına aldı. Kilitli odada bulunan Mevlüt U. ise polis tarafından kurtarıldı. Ekipler ayrıca, evde detaylı arama gerçekleştirdi. Gözaltına alınan kişiler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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