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Kaçırıp 50 euro fidye istediler! İstanbul'da nefes kesen rehine operasyonu

'ta tek başına yaşamını sürdüren uyruklu bir kişiyi kaçırıp işkence yaparak ailesinden 50 bin euro fidye isteyen Pakistan uyruklu 6 şüpheli, Ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Kaçırıp 50 euro fidye istediler! İstanbul'da nefes kesen rehine operasyonu

Edinilen bilgiye göre 'ta tek başına yaşayan uyruklu M.S.'den, 29 Nisan Cumartesi gününden itibaren haber alınamadı.

3 Mayıs Pazartesi gününe kadar çalıştığı iş yerine gelmeyince patronu durumundan endişelendi.

İş yeri sahibi, Asayiş Büro Amirliğine giderek, M.S.'nin kaybolduğunu ve sağlığından endişe ettiğini söyledi.

Kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, M.S.'nin Pakistan'da yaşayan ailesini bularak, irtibata geçti.

Polis ekipleri ile görüşen aile, kimliği belirsiz kişilerin M.S.'ye işkence yapıldığı videoların telefonlarına mesaj olarak gönderildiğini ve genci kaçıranların serbest bırakılması karşılığında 50 bin euro fidye istediğini söyledi.

Fidyecilerle işyeri sahibini telefonda konuşturan polis ekipleri, M.S.'yi kurtarmak için operasyon başlattı.

SAHTE PARALARLA FİDYECİLERİ KANDIRDILAR

ekipleri, fidyecilerin istediği miktarda sahte para hazırlattı. Daha sonra M.S.'nin patronuna şüphelileri aratan polis ekipleri, paranın verilmesi için 'nı buluşma yeri olarak belirledi.

Durağa önceden giderek hazırlık yapan polisler, para alışverişi esnasında 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

ADRES TESPİTİNİN ARDINDAN M.S. KURTARILDI

Yakaladıkları 2 şüpheliden M.S.'nin 'de bir evde tutulduğu bilgisini alan polis ekipleri, rehine kurtarma operasyonu başlattı. Evin etrafını saran polis ekipleri, adrese yaptıkları baskınla işkence edilen M.S.'yi kurtarmayı başardı.

Genci rehin tutan 4 kişi ise yapılan baskında yakalandı. 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, M.S. tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

HEPSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 Pakistan uyruklu fidyeci, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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