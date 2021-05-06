Sakarya'da 300 bin koronavirüs vaka aşısı yapıldı

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya'da yaklaşık 300 bin aşı yapıldığını, 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'inin aşılandığını, vaka sayılarının azalması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Sakarya haftalık vaka sayısı en çok azalan iller arasında İzmir'in ardından ikinci sırada yer aldı. Doç. Dr. Öğütlü, 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'inin aşılandığını belirterek, "Toplamda 300 bin civarında aşı yaptık ve çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tüm hastanelerimiz, özel hastanelerimiz ve aile sağlık merkezlerimizde aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Bu da bize çok geniş bir yelpazede hızlı bir şekilde aşı yapmamızı sağlıyor. Eminim ki, dünyadaki en potansiyel aşı çalışmalarının yapıldığı ülkelerden bir tanesiyiz" dedi.

Vefat sayılarının düştüğünü ifade eden Doç. Dr. Öğütlü, "Çok şükür vefat sayılarımız da belli bir sayıda gidiyor. Özellikle altta yatan kronik hastalık sebebiyle yaşlılarımızda vefat daha fazla oldu. O yüzden aşılama çalışmalarımızda önce yaşlıları aşılayıp hızlı bir şekilde vefat sayılarını düşürmeye çalıştık. Bu konuda da belli bir seviyeye gelmiş durumdayız. İnşallah aşı çalışmaları yaza kadar hızlı bir şekilde devam eder. Şu anda zaten belli bir yol aldık" diye konuştu.

Doç. Dr. Öğütlü, "En son 100 binde 300 kadar düştü ve düşmeye de devam ediyor. Burada en önemli etken karantinaydı. Şimdi tam kapanma tabi ki büyük bir etken ve aşı çalışmalarıyla bu oranın daha da düşeceğine inanıyorum" dedi.