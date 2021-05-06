İstanbul’da iki genç kızın ölümüne neden olan şoföre 6 yıl hapis cezası şoke etti

"İKİ TANE İDEALİST KIZIMIZI GENÇ YAŞTA GÖTÜRÜP TOPRAĞA VERDİK"

Karara itiraz eden Mekatronik Bölümü öğrencisi Busenur Ülüslar'ın babası Faruk Ülüslar, Sedef Yılmaz ve Busenur Ülüslar için adalet istediğini belirtti. Acılı baba Ülüslar, "Bundan 9 ay önce burada bir kaza yaşandı. Daha önce burada refüj falan yoktu, kaza sonrasında yapıldı. Biri 17, biri 18 yaşında iki tane genç kızımız, 170 km hızla ve 240 promil alkollü bir şahsın kullandığı bir aracın altında can verdi. Ne yazık ki geçen gün ki mahkemede sanığa 6 yıl 8 ay hapis verdiler. Bunun da zaten yatarı 4 yıl ki zaten 4 yıl da yatırmayacaklar. İki ay sonra tahliye olacak. Biz ailesi olarak acılar içerisindeyiz. Sanığın tekrardan yargılanması için uğraşıyoruz. Alkollü şahıs önce yukarda refüje vuruyor, sonra park halindeki otobüse vuruyor, daha sonrasında bir taksiye vuruyor ve kızlara çarpıp 37 metre sürükleyip gelip buradaki ağaca çarparak durabiliyor. İki tane idealist kızımızı genç yaşta götürüp toprağa verdik. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Şimdi bu sanığı serbest bırakacaklar, en fazla bir ay sonra serbest kalacak. Biz tekrardan İstinaf Mahkemesi'ne dilekçemizi sunduk. Sanığın tekrardan yargılanması istiyoruz. Bir nebze de olsa yaramız hafiflemiş olur diye düşünüyorum" dedi.