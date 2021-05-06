İstanbul'da lüks otomobillerin gösterge panellerini çalan suç makineleri yakalandı

Şüpheliler Samet D. (21) ve Muhammed Y.(22), ilk olarak bir araç kiralama dükkanına giderek otomobil kiraladı. Kiraladıkları otomobil ile lüks otomobilleri kendilerine hedef alan şüpheliler, birçok aracın gösterge panelini çaldı. Gelen ihbar üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER, KISKIVRAK YAKALANDILAR

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ile şüphelilerin izini sürdü. Ekipler, ilk olarak şüphelilerin eşkâlini sonrasında kimliğini tespit etti. İkilinin Topkapı'da olduğunu belirlendi ve akabinde aynı gece saat 03.40 sıralarında polis ekipleri belirledikleri adreslerde beklemeye başladı. Şüpheliler sabah saat 06.00 sıralarında kaçmalarına fırsat verilmeden kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.