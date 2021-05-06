Koronavirüs salgınında karavana talep arttı! Üretim kapasitesi doldu, 4 aylık sipariş aldılar
Tüm dünyayı esir alan koronavirüs salgını sonrası vatandaşlar izole bir tatil tercihinde bulunurken karavana olan ilgi bu dönemde arttı. Karavan üreticileri 4 aylık sipariş ve üretim kapasitelerinin şimdiden dolduğunu açıkladı. Firma müşterilerinin yoğun taleplerini karşılamak için üretim kapasitelerinin tamamını doldurarak çalışmalarını sürdürüyor.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir karavan firması, 2017 yılında ara verdiği karavan üretimine pandemi sürecinde taleplerin artmasıyla yeniden başladı. Firmanın satış müdürü Zelkif Sarı, şu an yaklaşık 4 aylık sipariş olduğunu ve üretim kapasitelerinin dolduğunu belirtti.
Erenler ilçesinde 2010 yılında baza ve kanepe metal iskeleti üreterek üretime başlayan firma 2017 yılında off-road karavan modeli de üretmeye başladı.
Piyasaya girmesinin ardından kısa bir süre sonra üretime ara veren firma, pandemi sürecinde karavana olan ilginin artmasıyla tekrardan karavan üretimine başladı.
Daha büyük bir model tasarlayarak tescilini alan firma ürettikleri karavan ile karavan piyasasına tekrardan giriş yaptı. Firma müşterilerinin yoğun taleplerini karşılamak için üretim kapasitelerinin tamamını doldurarak çalışmalarını sürdürüyor.
Firmanın satış müdürü Zelkif Sarı, "Firmamız, 2017 yılında mobilya sektöründeki tecrübelerini karavan sektörüne aktarma kararını aldı. Markamızı tescil ettirerek ilk başlarda off-road karavan modelleri ile piyasaya girdik. Daha sonra kısa bir ara verdik.
Geçen yıl pandemi süreciyle birlikte karavan sektörünün de rağbet gören bir hal almasıyla daha büyük bir modelle karavan piyasasına tekrar giriş yaptık.
Pandemi sürecinde karavana rağbet bayağı bir arttı. İnsanlar bu sosyal mesafeyi tatilde de kullanmak istiyorlar. İzole bir tatil anlayışı, daha bireysel ve aileye özel tatil anlayışı yaygınlaşıyor. Bunun getirisi olarak da karavan piyasası canlandı" dedi.
Aldıkları siparişle 4 aylık bir sürenin dolduğunu söyleyen Zelkif Sarı, "Talep yoğunluğu güzel, bütün kapasitemizi doldurmuş vaziyetteyiz. İnsanlar erken teslimat istiyor ama malum karavanlar belli bir üretim sürecinden geçiyor. Mecburen bir süre bekletmek durumunda kalıyoruz.
İnsanlarda şunu görüyorum, karavan almak istiyorlar fakat alım yaparken tam donanımlı bir karavan üzerinde plan yapıyorlar ve bu da bütçelerini aşıyor. Bana göre karavan maliyetleri her geçen gün artacak. En düşük modelden de olsa karavan alıp daha sonra ekstra donanımları ve opsiyonel donanımları daha sonra yaptırabilirler. Bütçelerine göre karavanın konforunu arttırabilirler" diye konuştu.
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