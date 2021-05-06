Koronavirüs salgınında karavana talep arttı! Üretim kapasitesi doldu, 4 aylık sipariş aldılar

İnsanlarda şunu görüyorum, karavan almak istiyorlar fakat alım yaparken tam donanımlı bir karavan üzerinde plan yapıyorlar ve bu da bütçelerini aşıyor. Bana göre karavan maliyetleri her geçen gün artacak. En düşük modelden de olsa karavan alıp daha sonra ekstra donanımları ve opsiyonel donanımları daha sonra yaptırabilirler. Bütçelerine göre karavanın konforunu arttırabilirler" diye konuştu.