İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği! Gözyaşları içinde izlediler
Eseryurt'ta 4 katlı apartmanın çatısında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binada oturan bir kadın ise gözyaşlarını tutamadı.
YAŞAM DHA
Eseryurt'ta yangın paniği yaşandı. Yunus Emre Mahallesi 440. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, apartman sakinleri binayı boşalttı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Apartmanın çatısında hasar oluştu.
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