İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği! Gözyaşları içinde izlediler

Eseryurt'ta yangın paniği yaşandı. Yunus Emre Mahallesi 440. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, apartman sakinleri binayı boşalttı.