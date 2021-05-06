Konya'da kardeşi tarafından öldürülen adamın mesajı: Can alıcı gelmiş canımı almaya

SON PAYLAŞIMI: 'CAN ALICI GELMİŞ CANIMI ALMAYA'

Katil zanlısı Uğur Aslan'ın emniyetteki sorgusu sürerken, hayatını kaybeden Rahim Aslan'ın olay günü sabahı sosyal medya hesabından, 'Can alıcı gelmiş canımı almaya, benim can vermeye dermanım mı var efendim' türküsünü paylaştığı görüldü.

Bu paylaşımın altına ise Rahim Aslan'ın arkadaşları, 'Kardeşim ölüm içine mi doğdu' yorumları yaptı.