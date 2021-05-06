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Konya'da kardeşi tarafından öldürülen adamın mesajı: Can alıcı gelmiş canımı almaya

Konya’da, eve girmesi konusunda uyaran 19 yaşındaki kardeşi 'ın bıçaklayarak öldürdüğü 35 yaşındaki ’ın olay sabahı sosyal medya hesabında, ‘Can alıcı gelmiş canımı almaya’ türküsünü paylaştığı görüldü. Uğur Aslan (19) çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Konya'da kardeşi tarafından öldürülen adamın mesajı: Can alıcı gelmiş canımı almaya

Konya'nın merkez ilçesi Nakipoğlu Mahallesinde akşam saatlerinde ağabey , evlerinin önünde oturan kardeşi 'ı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eve girmesini söyledi.

Uğur Aslan'ın eve girmeyeceğini söylemesi üzerini kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Uğur Aslan, yanında taşıdığı bıçakla ağabeyini defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla kaldırılan Rahim Aslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uğur Aslan (19) çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

SON PAYLAŞIMI: 'CAN ALICI GELMİŞ CANIMI ALMAYA'

Katil zanlısı Uğur Aslan'ın emniyetteki sorgusu sürerken, hayatını kaybeden Rahim Aslan'ın olay günü sabahı sosyal medya hesabından, 'Can alıcı gelmiş canımı almaya, benim can vermeye dermanım mı var efendim' türküsünü paylaştığı görüldü.

Bu paylaşımın altına ise Rahim Aslan'ın arkadaşları, 'Kardeşim ölüm içine mi doğdu' yorumları yaptı.

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