İzmir’de evin penceresinden kamyonetin kasasına düşen 3 yaşındaki Miray hayatını kaybetti
Karabağlar ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden park halindeki kamyonetin kasasına düşen 3 yaşındaki Miray Karakız Uykutalp yaşamını yitirdi.
YAŞAM DHA
4 katlı binanın en üst katında oturan Aysu ve Kabil Uykutalp çiftinin çocukları Miray Karakız Uykutalp pencereye çıktı.
Dengesini kaybeden Uykutalp, park halindeki kamyonetin kasasına düştü.
Yaralanan minik Miray, ailesi tarafından özel bir hastaneye götürüldü.
Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen küçük Miray, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Miray Karakız Uykutalp'ın cenazesi, sabah mezarlıkta kılınan namazın ardından Sarnıç Mezarlığı'na defnedildi.
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