Adana'da 8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer top oynarken fenalaşıp hayatını kaybetti
Kozan ilçesinde top oynarken fenalaşarak hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer hayatını kaybetti. Hastane morguna kaldırılan Göçer'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yassıçalı Mahallesi mezarlığına defnedildi.
YAŞAM DHA
Yassıçalı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde arkadaşlarıyla top oynayan 8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer, bir anda fenalaşarak yere düştü.
Babası tarafından özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastane morguna kaldırılan Göçer'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yassıçalı Mahallesi mezarlığına defnedildi.
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