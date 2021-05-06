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Adana'da 8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer top oynarken fenalaşıp hayatını kaybetti

ilçesinde top oynarken fenalaşarak hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer hayatını kaybetti. Hastane morguna kaldırılan Göçer'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak mezarlığına defnedildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Adana'da 8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer top oynarken fenalaşıp hayatını kaybetti

'ndeki evlerinin önünde arkadaşlarıyla top oynayan 8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer, bir anda fenalaşarak yere düştü.

Babası tarafından özel araçla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane morguna kaldırılan Göçer'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yassıçalı Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Göçer'in 7 Mayıs'ta 9 yaşına gireceği öğrenildi.

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