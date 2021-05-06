SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? NACE kodu sorgulama ekranı! Hangi NACE kodları yasaktan muaf?

MUAF OLAN NACE KODLARI HANGİLERİ?

29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde üretim ve imalat tesisleri, inşaat gibi pek çok sektör faaliyet göstermeye devam edecek. Bazı iş yerleri ise kısıtlama süresince kapalı olacak. Muafiyet kapsamındaki NACE kodları ise resmi olarak açıklanmadı. Ancak bağlı olduğunuz ticaret odası üzerinden NACE kodu sorgulaması yapabilir, faaliyet gösterdiğiniz iş kolunun genelgede duyurulan "muaf tutulan işletmeler" arasında yer alıp almadığını kontrol ederek öğrenebilirsiniz.