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SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? NACE kodu sorgulama ekranı! Hangi NACE kodları yasaktan muaf?

NACE kodu sorgulama ve kod değişikliği nasıl yapılır? Muaf olan NACE kodları hangileri? gibi sorular, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından genelgede belirtlien yerler haricinde tüm iş yerleri kapandı. Peki, hangi iş yerleri ve çalışanlar yasaktan muaf? Hangi NACE kodları yasaktan muaf olacak? SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? İşte NACE kodu sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 10:18
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SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? NACE kodu sorgulama ekranı! Hangi NACE kodları yasaktan muaf?

NACE kodu nedir, ne işe yerer? NACE kodu sorgulama nasıl yapılır? Bir iş yeri açmak isteyenlerin mutlaka NACE kodunu öğrenmesi gerekiyor. Faaliyete geçecek iş yerinin tehlike sınıfının belirlenmesi açısından büyük önem arz eden NACE kodunun, gerekli olan önlemlerin alınması açısından bilinmesi gerekiyor. Peki, hangi iş yerleri ve çalışanlar yasaktan muaf? Hangi NACE kodları yasaktan muaf olacak? SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? İşte NACE kodu sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? NACE kodu sorgulama ekranı! Hangi NACE kodları yasaktan muaf?

NACE KODU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

NACE kodları, bağlı bulunan Ticaret Odası'nın resmi internet adresi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Öte yandan SGK sicil numarasına bakılarak, vergi levhasındaki ana faaliyet alanı incelenerek de NACE kodu öğrenilebilir.

NACE KODU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? NACE kodu sorgulama ekranı! Hangi NACE kodları yasaktan muaf?

MUAF OLAN NACE KODLARI HANGİLERİ?

29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde üretim ve imalat tesisleri, inşaat gibi pek çok sektör faaliyet göstermeye devam edecek. Bazı iş yerleri ise kısıtlama süresince kapalı olacak. Muafiyet kapsamındaki NACE kodları ise resmi olarak açıklanmadı. Ancak bağlı olduğunuz ticaret odası üzerinden NACE kodu sorgulaması yapabilir, faaliyet gösterdiğiniz iş kolunun genelgede duyurulan "muaf tutulan işletmeler" arasında yer alıp almadığını kontrol ederek öğrenebilirsiniz.

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SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? NACE kodu sorgulama ekranı! Hangi NACE kodları yasaktan muaf?

NACE KODU TEHLİKE SINIFI

İş yerinin yaptığı işe bakılarak tehlike sınıfı tespiti yapılır.

Az tehlikeli: Gıda, perakende alışveriş, büro hizmetleri gibi iş yerleri.
Tehlikeli: Kesme, imalat, boyama, servis gibi işlerin yapıldığı iş yerleri.
Çok tehlikeli: Maden, inşaat, tersane gibi işlerin yapıldığı iş yerleri.

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SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? NACE kodu sorgulama ekranı! Hangi NACE kodları yasaktan muaf?

NACE KODU DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

NACE Kodu hatalı olan ya da sonradan faaliyet kolu değişen firmalar bağlı oldukları vergi dairesi sicil servisine "NACE Kodu Değişikliği Talep Dilekçesi" vererek NACE kodlarını düzeltebilir veya değiştirebilirler.