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SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? NACE kodu sorgulama ekranı! Hangi NACE kodları yasaktan muaf?
NACE kodu sorgulama ve kod değişikliği nasıl yapılır? Muaf olan NACE kodları hangileri? gibi sorular, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından genelgede belirtlien yerler haricinde tüm iş yerleri kapandı. Peki, hangi iş yerleri ve çalışanlar yasaktan muaf? Hangi NACE kodları yasaktan muaf olacak? SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? İşte NACE kodu sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 10:18Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 10:18