Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Hafta sonu boyunca etkili olacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde pazar günü kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının azalacağı ifade edildi. 5 günlük hava durumunda da cumartesi ve pazar günleri yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış olacağı görülüyor. Peki bu hafta genel olarak havalar nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu haftaki hava durumuna ilişkin bilgi verildi.
Yapılan açıklamada "Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar günü kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca bu akşam saatlerine ilişkin "Hava Sıcaklığı: Yağış alan doğu kesimlerde 3 ile 5 derece azalacağı, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor." açıklaması yapıldı.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? E-devlet ile PTT sonuçları...
- Tam kapanma ne zaman bitiyor? 17 günlük sokağa çıkma yasağı ayın kaçında bitecek? Yasak uzatılacak mı? Detaylar...
- Son dakika: Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?
- İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Survivor 2021 adalar birleşecek mi? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Nisan ayı ücretsiz izin ödeneceği ne zaman yatacak? Hangi mesleklere verilecek? İşte detaylar...
- Araba piyasasında hareketlilik! Fırsatı kaçıran dizini döver! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...
- Talep patlaması oldu! Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi müjdesi! 24 ay ödemesiz, 7 yıl vadeli 150 bin TL kredi...
- Emekliler derin nefes alacak, yüzler gülecek! Yeni zam ortaya çıktı! İşte SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları...
- Bankalardan flaş yasak adımı! Değişiklik yaşanacak! Akbank, TEB, Garanti, QNB Finansbank...
- Bu fırsat kaçmaz, paraşütsüz çakılıyor! Mayıs ayı kampanyalarında 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel...