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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Hafta sonu boyunca etkili olacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamasında yurt genelinde pazar günü kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının azalacağı ifade edildi. 5 günlük hava durumunda da cumartesi ve pazar günleri yurdun büyük bir bölümünde olacağı görülüyor. Peki bu hafta genel olarak havalar nasıl olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Hafta sonu boyunca etkili olacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamada bu haftaki hava durumuna ilişkin bilgi verildi.

Yapılan açıklamada "Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar günü kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca bu akşam saatlerine ilişkin "Hava Sıcaklığı: Yağış alan doğu kesimlerde 3 ile 5 derece azalacağı, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor." açıklaması yapıldı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

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