Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Hafta sonu boyunca etkili olacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu haftaki hava durumuna ilişkin bilgi verildi.

Yapılan açıklamada "Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar günü kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.