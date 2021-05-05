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Samsun'da belediye çalışanları çöpe atılan 2 pırlanta yüzük için seferber oldu!

ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda yanlışlıkla çöpe atılan 2 adet pırlanta taşlı yüzükleri bulmak için belediye ekipleri seferber oldu. Yüzükler yapılan aramada bulununca yaşlı kadın büyük sevinç yaşadı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Samsun'da belediye çalışanları çöpe atılan 2 pırlanta yüzük için seferber oldu!

Olay, 'un meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'ye ait 1 adet tek taş pırlanta yüzük ile 1 adet 5 taş pırlanta yüzük yanlışlıkla çöple birlikte yeraltı çöp konteynerine atıldı.

Olay fark edilince Nurten Ketenci durumu Belediyesi'ne haber verip yardım istedi.

Genç kadının annesi de çöpün atıldığı yere giderek burada belediye ekipleri ile çöpte pırlanta yüzükleri aradılar.



BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU
ekipleri yer altı konteyner vinci ile çöpü çıkartıp yola boşaltarak burada temizlik görevlileri ile çöplerin içinde yüzükleri aradılar.

Yapılan arama sonucunda pırlanta yüzükler bulundu.

Yüzüklerin bulunması üzerine büyük sevinç yaşayan ve dua eden Hava Sönmez, "Kızım yanlışlıkla pırlanta yüzükleri çöpe attı.

Allah razı olsun bulundu. Allah kimseyi bunaltmasın. Allah herkesten razı olsun.

Allah herkesi çocuk çocuğuna bağışlasın. Kızım çok eli açık.

Çok iyiliksever birisi. Allah verdiklerini karşısına getirdi" dedi.

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