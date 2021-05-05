Samsun'da belediye çalışanları çöpe atılan 2 pırlanta yüzük için seferber oldu!
İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda yanlışlıkla çöpe atılan 2 adet pırlanta taşlı yüzükleri bulmak için belediye ekipleri seferber oldu. Yüzükler yapılan aramada bulununca yaşlı kadın büyük sevinç yaşadı.
Olay, Samsun'un meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurten Ketenci'ye ait 1 adet tek taş pırlanta yüzük ile 1 adet 5 taş pırlanta yüzük yanlışlıkla çöple birlikte yeraltı çöp konteynerine atıldı.
Olay fark edilince Nurten Ketenci durumu İlkadım Belediyesi'ne haber verip yardım istedi.
Genç kadının annesi Hava Sönmez de çöpün atıldığı yere giderek burada belediye ekipleri ile çöpte pırlanta yüzükleri aradılar.
BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU
İlkadım Belediyesi ekipleri yer altı konteyner vinci ile çöpü çıkartıp yola boşaltarak burada temizlik görevlileri ile çöplerin içinde yüzükleri aradılar.
Yapılan arama sonucunda pırlanta yüzükler bulundu.
Yüzüklerin bulunması üzerine büyük sevinç yaşayan ve dua eden Hava Sönmez, "Kızım yanlışlıkla pırlanta yüzükleri çöpe attı.
Allah razı olsun bulundu. Allah kimseyi bunaltmasın. Allah herkesten razı olsun.
Allah herkesi çocuk çocuğuna bağışlasın. Kızım çok eli açık.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?
- İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Survivor 2021 adalar birleşecek mi? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Nisan ayı ücretsiz izin ödeneceği ne zaman yatacak? Hangi mesleklere verilecek? İşte detaylar...
- Araba piyasasında hareketlilik! Fırsatı kaçıran dizini döver! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...
- Talep patlaması oldu! Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi müjdesi! 24 ay ödemesiz, 7 yıl vadeli 150 bin TL kredi...
- Emekliler derin nefes alacak, yüzler gülecek! Yeni zam ortaya çıktı! İşte SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları...
- Bankalardan flaş yasak adımı! Değişiklik yaşanacak! Akbank, TEB, Garanti, QNB Finansbank...
- Bu fırsat kaçmaz, paraşütsüz çakılıyor! Mayıs ayı kampanyalarında 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel...
- 1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...
- Vedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti...