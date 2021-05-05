Malatyalı genç hobi olarak başladı, 900 bin TL değerinde tespih koleksiyonuna sahip oldu
Malatya'da Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 30 yaşındaki Esat Erdoğan, 12 yıl önce hobi olarak biriktirmeye başladığı tespihlerle koleksiyon oluşturdu. Evinde özel olarak yaptırdığı dolapta sergilediği 350 tespihin piyasa değerinin 900 bin TL olduğunu söyleyen Erdoğan, "Amacım tespih sayısını daha da artırmak" dedi.
Esat Erdoğan, dedesinin 2009 yılında hediye ettiği Osmanlı döneminden kalma kehribar tespih ile koleksiyona başladı.
Piyasa değeri 150 bin TL olduğu ifade edilen bu tespih sonrası kendisinde merak oluştuğunu anlatan Erdoğan, "O günden sonra değerli taşlardan oluşan tespihleri biriktirmeye başladım" dedi.
Hediye edilen veya satın aldığı tespihleri evinde sergilemeye başladığını anlatan Erdoğan, "Oltu taşı, kehribar, Osmanlı kehribarı, sedef ve inci gibi özel taşlardan oluşan koleksiyonumda şu an 350 tespih bulunuyor.
Her gün gelip tespihlerimle vakit geçiriyorum. Onlarla vakit geçirmek huzur veriyor ve beni mutlu ediyor" diye konuştu.
Tespihlerin maddi değerinin yüksek olduğunu ve koleksiyonunu daha da genişletip çocuklarına bırakmak istediğini dile getiren Esat Erdoğan, şunları söyledi:
"2009 yılında dedem bana kendisine miras kalan Osmanlı kehribarı bir tespih hediye etti. Piyasa değerinin yüksek olduğunu öğrenince tespihe merak saldım.
O günden sonra tespih satın almaya başladım. Bazı arkadaşlarım da merakımı öğrenince tespih hediye etmeye başladı. Şu anda 350 tespihe sahibim. Tespihin çok güzel bir dili vardır 'elden, dile gönüle' diye.
Osmanlı kehribarı, damla kehribar ve sıkma kehribarları çok seviyorum. Osmanlı döneminden kalan bu tespihler günümüzde çok zor bulunuyor. Hobi olarak başladığım ama şimdi koleksiyona dönüşen bu tespihlerimi çocuğuma bırakacağım, ondan da torunlarıma miras bırakmasını isteyeceğim."
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