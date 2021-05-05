Malatyalı genç hobi olarak başladı, 900 bin TL değerinde tespih koleksiyonuna sahip oldu

Tespihlerin maddi değerinin yüksek olduğunu ve koleksiyonunu daha da genişletip çocuklarına bırakmak istediğini dile getiren Esat Erdoğan, şunları söyledi:

"2009 yılında dedem bana kendisine miras kalan Osmanlı kehribarı bir tespih hediye etti. Piyasa değerinin yüksek olduğunu öğrenince tespihe merak saldım.