05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Manisa'da tarihi eser operasyonu! Ele geçirilenler şoke etti

'da gerçekleştirilen kaçak kazı olayı sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, 5 ilçede düzenlediği operasyonda 8 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda; Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen obje, bronz sikke ile birlikte tabanca, av tüfeği, dinamit lokumu ve dedektör ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Manisa'da tarihi eser operasyonu! Ele geçirilenler şoke etti

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, , ve Ahmetli ilçe jandarma komutanlıklarınca, Ahmetli ilçesi Gökkaya-Kendirlik ve Dibekdere mahallelerinde gerçekleşen kaçak kazı soruşturması kapsamında, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

9 şüpheli şahsa ait 9 ev, 4 işyeri ve 1 araçta yapılan aramalarda; 4 adet dinamit lokumu, 2 adet dedektör, 5 adet Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen obje, 11 adet Doğu Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet av tüfeği, 2 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet CD, 2 adet kamera kaseti, 10 adet GSM sim kartı, 1 adet akıllı kol saati, 3 adet USB bellek ve 9 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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