Manisa'da tarihi eser operasyonu! Ele geçirilenler şoke etti

9 şüpheli şahsa ait 9 ev, 4 işyeri ve 1 araçta yapılan aramalarda; 4 adet dinamit lokumu, 2 adet dedektör, 5 adet Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen obje, 11 adet Doğu Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet av tüfeği, 2 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet CD, 2 adet kamera kaseti, 10 adet GSM sim kartı, 1 adet akıllı kol saati, 3 adet USB bellek ve 9 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN