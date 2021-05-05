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İstanbul'da gürültü kavgasında kan aktı! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kağıthane’de gürültü nedeniyle çıkan kavgada kebapçı saldırgan tarafından pompalı tüfekle başından ağır yaralanan 21 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Göğsünden ağır yaralanan kebapçının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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İstanbul'da gürültü kavgasında kan aktı! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde önceki gün gürültü nedeniyle çıkan kavgada kebapçı Altan A., pompalı tüfekle Şükrü Mutlu'yu başından, Enes Ay'ı ise sırtından yaralamıştı.

Gürültü kavgasında kan aktı! Pompalı tüfekle... GÜRÜLTÜ KAVGASINDA KAN AKTI! POMPALI TÜFEKLE...

Olayda yaralı Enes A. da kurusıkıdan bozma tabancayla ateş ederek Altan A'.yı göğsünden vurmuştu. Sokak ortasında yaşanan dehşetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkmıştı.

KEBAPÇI POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇMIŞTI
Yaşanan karşılıklı çatışmanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ağır yaralı Şükrü Mutlu Çağlayan'daki özel bir hastaneye, Enes A. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Altan A. ise kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ömer Faruk K., Abdulvahap A. ve Abdulsamet A. "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.

BAŞINDAN YARALANAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Olayda başından yaralanarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Şükrü Mutlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan göğsünden yaralanan Altan A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü, tedavi tamamlanan Enes A.'nın ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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