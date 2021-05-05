10 gün önce baba oluştu! Komşu tarafından bıçaklanarak öldürüldü | Antalya'da vahşet

İddiaya göre, olaydan önce N.T., O.K. ve Akhroljon Khalimov birlikte alkol aldıkları sırada aralarında tartışma yaşandı. Kavganın ardından Akhroljon Khalimov küfür ederek evine gitti. Peşinden gelen N.T. ve O.K. ise Khalimov'un evinin camlarını kırdı. Yeniden dışarı çıkan Khalimov ile N.T. ve O.K. arasında tartışma başladı. Çıkan kavgada Khalimov göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı şekilde evinin olduğu tarafa geçen ve komşularından yardım isteyen Khalimov site bahçesinde çimenlerin üstüne yığıldı. Khalimov'un yardımına gelen komşuları sağlık ekiplerine haber verirken, yaraya da pansuman yapmaya çalıştı.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Jandarma N.T. ve O.K.'yi gözaltına alırken, Khalimov ise ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen Khalimov kurtarılamadı. Akhroljon Khalimov'un Filipinli eşinin 10 gün önce doğum yaptığı öğrenildi.