10 gün önce baba oluştu! Komşu tarafından bıçaklanarak öldürüldü | Antalya'da vahşet
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştıkları Özbekistan uyruklu komşuları Akhroljon Khalimov'u dövüp, bıçaklayarak öldürdüler. Khalimov'un 10 gün önce baba olduğu öğrenildi. Özbek şahsı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan N.T. ve O.K., karakolda yapılan işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde Manavgat Adliyesi'ne getirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştıkları Özbekistan uyruklu komşuları Akhroljon Khalimov'u dövüp, bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan N.T. ve O.K., karakolda yapılan işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı.
İddiaya göre, olaydan önce N.T., O.K. ve Akhroljon Khalimov birlikte alkol aldıkları sırada aralarında tartışma yaşandı. Kavganın ardından Akhroljon Khalimov küfür ederek evine gitti. Peşinden gelen N.T. ve O.K. ise Khalimov'un evinin camlarını kırdı. Yeniden dışarı çıkan Khalimov ile N.T. ve O.K. arasında tartışma başladı. Çıkan kavgada Khalimov göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı şekilde evinin olduğu tarafa geçen ve komşularından yardım isteyen Khalimov site bahçesinde çimenlerin üstüne yığıldı. Khalimov'un yardımına gelen komşuları sağlık ekiplerine haber verirken, yaraya da pansuman yapmaya çalıştı.
İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Jandarma N.T. ve O.K.'yi gözaltına alırken, Khalimov ise ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen Khalimov kurtarılamadı. Akhroljon Khalimov'un Filipinli eşinin 10 gün önce doğum yaptığı öğrenildi.
'EVDE EŞİM VAR, YENİ DOĞUM YAPTI'
Soruşturma devam ederken olayın yaşandığı sitede ikamet eden komşusu ise Khalimov'un Manavgat'ta bir otelde çalıştığını ve 'Bilal' adını kullandığını anlattı. Adının açıklanmasını istemeyen komşu, olayla ilgili şu bilgileri verdi:
"Öğleden sonra rahmetliyle arkadaşları ofisinde içki içmişler, akşam ise burada da arkadaşları var onların yanına gitmiş orada da içmişler. Gece saat 23.30-00.00 gibi falan tartışma olmuş ev içerisinde. Tartışma olduktan sonra birlikte içki içtiği arkadaşları oturduğu evin camını kırmış. O sırada arkadaşlar 'Evde eşim var, yeni doğum yaptı bebeğim var, neden camımı kırdınız' diye söylemiş. Daha sonra da evinden çıkmış, diğer tarafta çok samimi arkadaşı var. Halit abinin evine çıkıyor. 'N. ve arkadaşı geldi evimin camımı kırdılar' diyor, oradan sonra tekrar evine geçiyor. Ondan sonra nasıl olduysa yeniden tartışma oluyor ardından kapışıyorlar. 2-3 kişi olduğunu söylüyorlar orada çocuğu bıçaklıyorlar. Çocuk oradan yürüyerek geliyor karşı çimenlere düşüyor, oradan bir daha kalkıyor ikinci kere düştüğü zaman orada ambulans geliyor, o sırada komşular tampon yapalım diye çalışıyorlar ama ambulans hastaneye götürüyor."
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