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İstanbul'da şoke eden olay! Korkuluklara asılı erkek cesedi bulundu

'de sabah saat 08.30 sıralarında su kanalının üzerinden geçen köprünün demir korkuluklarında iple asılmış bir erkek cesedi bulundu. Boynu kırık olduğu tespit edilen cesetle ilgili inceleme yapıldı. Polisin kimlik tespit çalışmaları sürerken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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İstanbul'da şoke eden olay! Korkuluklara asılı erkek cesedi bulundu

Olay sabah saat 08.30 sıralarında çevredekilerin ihbarı ile ortaya çıktı. Avşar Sokak içerisinden geçen su kanalındaki köprünün demir korkuluklarında ipe asılmış bir ceset bulundu.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede gencin boynunun kırık olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

ekipleri, ceset üzerinde çalışma yaparken, 30 yaşlarında olduğu belirlenen adamın üzerinden kimlik çıkmadı.

Çevre sakinleri, "Biz seslerini duyunca dışarıya çıktık. Polis memuru bizi götürüp baktık ama o kişiyi tanımıyoruz. Bu mahallede de oturmuyor" dedi.

Polisin kimlik tespit çalışmaları sürerken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.



Olay yerinde çekilen bir kare...

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